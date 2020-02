15 goli i 10 asyst w 18 spotkaniach - to dorobek Neymara w tym sezonie. Brazylijczyk utrzymuje bardzo dobrą formę, mimo transferowego zamieszania z jego udziałem przed startem rozgrywek. Zdaniem niektórych ekspertów Brazylijczyk w 2020 roku może wygrać Złotą Piłkę. Zresztą nie tylko ekspertów - tak uważają również byli piłkarze.

"Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Kaka wskazał Neymara jako faworyta do wygrania Złotej Piłki. Musi jednak spełnić jeden warunek

W Neymarze faworyta do wygrania Złotej Piłki za 2020 rok widzi min. jego rodak, Kaka, który najważniejsze trofeum indywidualne w piłce nożnej zdobył w 2007 roku. - Neymar jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Nie mam co do tego wątpliwości. Może nawet zdobyć Złotą Piłkę - przyznał były piłkarz m.in. Realu Madryt i Milanu.

I dodał: Najpierw musi jednak wygrać coś znaczącego i być jednym z ojców tego sukcesu. Jeśli PSG wygra Ligę Mistrzów, wtedy Neymar zdobędzie Złotą Piłkę.

W ostatnich 10 latach tylko raz Złotą Piłkę zdobył ktoś spoza dwójki Cristiano Ronaldo - Leo Messi. W 2018 roku trofeum trafiło w ręce Luki Modricia.

