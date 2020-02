Właściciele PSG chcą, by Mbappe był liderem projektu tworzonego w stolicy Francji. Zwłaszcza w obliczu możliwego odejścia latem Neymara, który już kilka miesięcy temu próbował wymusić na działaczach francuskiego klubu transfer do Barcelony. Działacze zrobią wszystko, by Mbappe był zadowolony, zwłaszcza że atakującym od lat poważnie zainteresowany jest Real Madryt. Według najnowszych doniesień zawodnik ustalił już nawet z Królewskimi wstępne warunki kontraktu, mimo że jego umowa z paryżanami obowiązuje do czerwca 2022 roku.

Starania Katarczyków póki co nie przynoszą spodziewanego efektu. Mbappe z każdym miesiącem zdaje się coraz bardziej zirytowany grą w PSG, głównie przez brak sukcesów klubu na arenie międzynarodowej, przez co piłkarz czuje, że sportowo stoi w miejscu. Drobnym pocieszeniem mogło być wyróżnienie indywidualne w postaci Złotego Buta dla najlepszego strzelca lig europejskich. Ostatecznie Francuz nagrody tej nie zdobył (choć był blisko), jego zdaniem przez zbyt częste rotacje składem dokonywane przez Tuchela.

Problem ten powtarza się również w tym sezonie. W sobotę w 58. minucie meczu z Montpellier Tuchel ściągnął Mbappe z boiska przy stanie 5:0. Napastnik, który chciał grać dalej i nie mógł zrozumieć tej decyzji, nie podał trenerowi ręki i od razu zamierzał udać się do szatni. Po krótkiej wymianie zdań z trenerem ostatecznie usiadł na ławce, ale wciąż nie potrafił ukryć swojego niezadowolenia.

Dugarry: Zawiodłem się. Nie mogłem uwierzyć w zachowanie Kyliana Mbappe

Ten incydent jest szeroko komentowany przez francuskie media. Mbappe mocno skrytykował m.in. Christophe Dugarry, mistrz świata z Francją z 1998 roku i Europy z 2000.

- Zawiodłem się, widząc to, co robi Mbappe. Nie mogłem uwierzyć, że on się tak zachowuje. Chłopak tłumaczy przed kamerami, że jest dojrzalszy od innych, a później zachowuje się jak rozpieszczony, zepsuty dzieciak - oburzał się Dugarry w rozmowie z radiem RMC. - Zabolało mnie to. Pokazał brak szacunku do Tuchela oraz kolegów z zespołu. Jego zachowanie jest skandaliczne, inni też zasługują na grę - podsumował.

Mbappe w Paryżu występuje od sezonu 2017/2018. Łącznie dla PSG rozegrał 112 meczów, w których zdobył 82 bramki i zaliczył 45 asyst. Z zespołem zdobył na krajowym podwórku dwa mistrzostwa, po jednym pucharze kraju i ligi oraz dwa superpuchary.