"Le Parisien" poinformował, że występ Neymara we wtorkowym, wyjazdowym spotkaniu ligi francuskiej z Nantes jest wykluczony. W oficjalnym komunikacie jako powód wskazuje się uraz żeber. Spekuluje się jednak, że prawdziwą przyczyną nieobecności Brazylijczyka była organizowana przez niego w ostatnią niedzielę huczna impreza urodzinowa.

"Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Neymar zorganizował urodzinową imprezę i nie zagra z Nantes

W ostatnią sobotę mistrz Francji z Neymarem w podstawowym składzie efektownie rozprawił się 5:0 z Montpellier. Zaledwie dzień po tym spotkaniu Brazylijczyk urządził wielką imprezą z okazji swoich urodzin. Wzięli w niej udział piłkarze PSG i pojawił się nawet prezydent klubu, Nasser Al-Khelaifi. Na wydarzenie obowiązywał wyjątkowy dress-code. Wszystkie zaproszone osoby były ubrane na biało. Innym obowiązkiem dla uczestników zabawy był całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Urodziny bez Leonardo i Tuchela

Na urodziny Neymara nie przybyli dyrektor sportowy klubu, Leonardo oraz trener Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec nie był przychylnie nastawiony do organizacji imprezy pomiędzy dwoma ligowymi spotkaniami rozgrywanymi w odstępie zaledwie kilku dni. Według szkoleniowca, stanowi to brak szacunku do rywala, a decyzja o jej organizacji w takim momencie sezonu jest dla Niemca kompletnie niezrozumiała

"Le Parisien" donosi, że Neymara zabraknie w kadrze na wtorkowy mecz z Nantes. Będzie to już trzeci rok z rzędu, gdy w czasie własnych urodzin Brazylijczykowi nagle doskwierają jakieś dolegliwości zdrowotne. Tym razem mówi się o urazie żeber. Dziennikarze uważają, że to nie jest przypadek, a prawdziwą przyczyną absencji piłkarza jest niedzielna impreza urodzinowa.

Thomas Tuchel pominął Neymara w kadrze na mecz z Nantes (początek we wtorek o 21:05). Co więcej, Brazylijczyk nie uczestniczył w nawet w ostatnim treningu PSG.

