28. urodziny w środę będzie obchodził Neymar. Gwiazdor Paris Saint-Germain i jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, chciał z tej okazji wyprawić przyjęcie. Brazylijczyk zaplanował je na niedzielę i zaprosił kolegów z drużyny mistrzów Francji.

"Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Zakaz Thomasa Tuchela

O planowanej imprezie dowiedział się trener PSG, Thomas Tuchel. Niemiec stanowczo zareagował na plany Neymara, zakazując mu organizowania przyjęcia w niedzielę, dwa dni przed meczem ligowym z Nantes. - Coś takiego może zostać odebrane jako niepoważne traktowanie przeciwnika. To tak jakbyśmy nie byli w stu procentach skoncentrowani i profesjonalni - przyznał Tuchel.

PSG nie może pozwolić sobie na stratę punktów i nieprofesjonalne podejście do meczu. Co prawda zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale druga Marsylia cały czas utrzymuje dystans możliwy do odrobienia. Paryżanie mają aż 12 punktów przewagi, ale do końca sezonu pozostało jeszcze 16 spotkań.