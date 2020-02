carlos_512 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

oj tam, to po prostu sędziowie francuscy...



dwa sezony temu, sędzia w meczu PSG-Nantes bezczelnie podciął biegnącego gracza Nantes, a potem dał mu za to czerwoną kartkę...

co ciekawe, ów sędzia został potem uznany za najlepszego arbitra sezonu...