To już drugie poważne francuskie źródło, które w odstępie kilku dni poinformowało, że PSG jest zainteresowane polskim napastnikiem. Serwis "Paris United" potwierdza, że na Parc des Princes trwa obecnie szukanie następcy Edinsona Cavaniego. Serwis informuje, że dyrektor sportowy klubu, Leonardo nie chciałby co prawda tracić Urugwajczyka tej zimy (Cavani ma kontrakt do czerwca tego roku), ale musi zabezpieczyć się na różne scenariusze. - Według naszych informacji PSG może wkrótce złożyć ofertę za 24-letniego Polaka - konkretyzują dziennikarze portalu.

REKLAMA

To dlatego Milan chce sprzedać Krzysztofa Piątka! [WIDEO]

To efekt coraz poważniejszych rozmów Cavaniego o odejściu z Paryża tej zimy. Urugwajczykiem poważnie zainteresowane było Atletico Madryt, ale o piłkarza ma walczyć też Chelsea. Dziennikarze "Paris United" podkreślają też, że Leonardo doskonale zna realia i działaczy Milanu, co może pomóc w operacji sprawdzania Polaka do Paryża. Brazylijczyk pracował w klubie z San Siro w latach 2018-2019 i to on stał za sprowadzeniem Piątka do Milanu. Był wtedy jednym z większych zwolenników transferu z Genoi. Za kadencji Leonardo, czyli do połowy 2019 roku Piątek w Mediolanie spisywał się znakomicie.

Krzysztof Piątek ma przewagę nad konkurentami do gry w PSG

Przypomnijmy, że niedawno o możliwości sprowadzenia Piątka do PSG informował też "L'Equipe". Zdaniem dziennika Piątek jest jednym z sześciu kandydatów do zastąpienia Cavaniego. Paryski klub interesuje się też 33-letnim Olivierem Giroud, który w tym sezonie nie gra dużo w Chelsea, Gonzalo Higuainem, który nie jest podstawowym wyborem Mauricio Sarriego w Juventusie oraz trzema innymi graczami z Serie A. Wśród nich są Dries Mertens i Fernando Llorente (obaj Napoli) oraz Joao Pedro z Cagliari. Polak jest w tej grupie najmłodszy, co może być jego atutem.

Krzysztof Piątek w ubiegłym sezonie w Serie A zdobył 22 bramki, w obecnym strzelił 4 gole w osiemnastu ligowych meczach, w tym 3 z rzutów karnych. Gdy do Milanu przyszedł Zlatan Ibrahimović, Polak w mecze ligowe ogląda z ławki rezerwowych. Ponieważ Milan zapłacił za byłego gracza Cracovii i Genoi 38 milionów euro, teraz może odzyskać część pieniędzy.

Piątkiem miał interesować się też m.in Tottenham, który szuka zastępcy dla kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Zimowe okno transferowe zamyka się we Francji 31 stycznia.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl