Kontrakt Edinsona Cavaniego z PSG wygasa za 6 miesięcy. Urugwajczyk może już podpisywać umowę z nowym klubem. Właśnie poprosił władze PSG o zgodę na odejście zimą, więc paryscy działacze muszą liczyć się z tym, że na wiosnę goli w Ligue 1 już nie nastrzela. Angielskie media wiązały Cavaniego z Atletico Madryt i to na tę chwilę jest najpoważniejszy kierunek dla Urugwajczyka. Sprawa powinna wyjaśnić się do końca stycznia.

Leonardo znów sięgnie po Polaka?

Zdobywcę niemal 200 goli w barwach PSG trzeba będzie godnie zastąpić. Dziennikarze “L’Equipe” donoszą, że napastnik sprowadzony za niego prawdopodobnie przyleci do Paryża z Londynu lub Serie A. Podają też możliwych następców. Jednym z nich jest Krzysztof Piątek.

- Wykreślony z Ataku Milanu przez Zlatana Ibrahimovicia i Rafaela Leao, Piątek chce opuścić Mediolan rok po transferze z Genoi. Napastnikiem, który w ubiegłym sezonie w Serie A zdobył 22 bramki, interesuje się Tottenham, który szuka zastępcy dla kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Leonardo, dzięki swoim relacjom z włoskim klubem, może jednak odzyskać Polaka, aby go piłkarsko wskrzesić - czytamy w tekście francuskich dziennikarzy.

Zdaniem “L’Equipe” PSG interesuje się też 33-letnim Olivierem Giroud, który w tym sezonie nie gra dużo w Chelsea, Gonzalo Higuainem, który nie jest podstawowym wyborem Mauricio Sarriego w Juventusie oraz trzema innymi graczami z Serie A. Wśród nich jest Dries Mertens i Fernando Llorente (obaj Napoli) oraz Joao Pedro z Cagliari. Nietrudno zauważyć, że Polak jest w tej grupie najmłodszy.

Kibice we Francji cenią Krzysztofa Piątka

Francuski dziennik dla swoich czytelników przygotował też sondę z pytaniem kto powinien zastąpić Cavaniego? Oddano ponad 70 tysięcy głosów. Polak od początku ankiety jest w pierwszej trójce wskazań, tuż za Giroud i Higuainem. Nad Mertensem i Llorente ma solidną przewagę.

Krzysztof Piątek na celowniku PSG Sport.pl

Francuscy kibice w komentarzach pod ankietą wypowiadają się o Piątku bardzo pochlebnie. “Znakomity gracz, chętnie zobaczę go w Paryżu. Nie zapominajmy, że to Leonardo sprowadził go z Genoi do Milanu” - pisze M.FRA PSG94. “Najlepiej wziąć Piątka, nawet jeśli od jakiegoś czasu nie jest w formie, ale on ma umiejętności” - dodaje Kleman. “Piątek jest młody, wciąż może się rozwijać i powiększać swoją wartość. To ważne w kontekście odsprzedaży” - dodaje P9S7G2. Jak widać po tego typu wpisach polski napastnik wyrobił sobie renomę także nad Sekwaną.

Piątek w tym sezonie gra słabiej, strzelił cztery gole w osiemnastu ligowych meczach, ale trzy z rzutów karnych. Gdy do klubu przyszedł Ibrahimović, Polak podczas meczów Serie A zaczął siedzieć na ławce. Ponieważ Milan zapłacił za niego 38 milionów euro, teraz postara się odzyskać część pieniędzy. PSG nie miałoby problemu z kupnem 23-latka. Kluby Premier League, które według angielskich mediów są nim zainteresowane (Newcastle United, Aston Villa, West Ham United czy ostatnio Tottenham Hotspur) badają możliwość jego wypożyczenia.

