Thomas Tuchel nie może być pewny pozostania na pozycji trenera PSG. Francuskie media coraz częściej informują, że Niemiec może odejść z zespołu mistrza Francji po zakończeniu obecnych rozgrywek. Z tego względu działacze klubu szukają ewentualnego następcy Tuchela.

Zdaniem dziennikarzy "Daily Mail", działacze PSG chcieliby, aby nowym trenerem ich drużyny został Pep Guardiola. Istnieje jednak jeden istotny szczegół - Hiszpan jest związany kontraktem z Manchesterem City do końca sezonu 2020/2021. Szanse jednak na to są dość niewielkie, bo sam Guardiola przyznał, że chciałby pozostać na swoim stanowisku także w przyszłym sezonie.

Działacze PSG wierzą jednak, że władze Manchesteru City będą chciały zrezygnować z Guardioli, ze względu na znacznie słabszą grę ich zespołu w tym sezonie. Szanse na wygranie Premier League nie są duże, przez co "The Citizens" mogą liczyć na trofeum jedynie w Lidze Mistrzów. Tam jednak także nie będą faworytami, co może sprawić, że pozycja Guardioli w Manchesterze City znacznie osłabnie, a klub będzie szukał zastępcy dla Hiszpana.