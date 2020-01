Kylian Mbappe show! Otarł się o piłkarską perfekcję. Poezja [WIDEO]

Paris Saint-Germain rozbiło AS Saint-Etienne 6:1 i awansowało do półfinału Pucharu Ligi Francuskiej. To było prawdziwe show na Parc des Princes, a jedno z zagrań Kyliana Mbappe otarło się o perfekcję. Coś pięknego!

REKLAMA

Twitter/Screen

REKLAMA