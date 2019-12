Monaco od dawna gra poniżej oczekiwań. Obecnie jest na 7. miejscu w tabeli Ligue 1, a na początku sezonu było w strefie spadkowej. We Francji trwa teraz krótka przerwa w rozgrywkach, co postanowili wykorzystać działacze klubu z Księstwa. Pozbyli się trenera Leonardo Jardima, który drugi raz w karierze szkoleniowej pracował w Monaco i drugi raz został stamtąd zwolniony. Za pierwszym razem trenował Monaco od lipca 2014 do października 2018, a za drugim od stycznia 2019.

Robert Moreno nowym trenerem Kamila Glika

Następcą Jardima w Monaco został Roberto Moreno. Do niedawna prowadził on reprezentację Hiszpanii, z którą wywalczył awans na Euro 2020. W listopadzie po powrocie Luisa Enrique do kadry narodowej, Moreno został zwolniony i od tego czasu pozostawał bez pracy. Hiszpanie będą rywalami biało-czerwonych podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy. Moreno został zaś trenerem drużyny, której podstawowym stoperem jest Kamil Glik.