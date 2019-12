Kamil Glik w ostatnich miesiącach nie miał wiele powodów do zadowolenia. AS Monaco notowało fatalne rezultaty i nie potrafiło wyjść z kryzysu, a Polak w w większości spotkań meczach był obarczany za porażki. Ostatnio sytuacja Polaka i francuskiego klubu zaczęła się delikatnie poprawiać. W sobotę wieczorem Monakijczycy odnieśli efektowną wygraną z Lille aż 5:1 w Ligue 1.

Glik: Poza wynikiem było też widać styl

Ładna bramka Kamila Glika

Ostatnią bramkę zdobył dla AS Monaco obrońca reprezentacji Polski, który po rzucie wolnym bitym przez Adriena Silvę, zachował się jak rasowy snajper i wślizgiem wpakował piłkę do siatki. Dla 31-latka był to pierwszy gol w trwającym sezonie.

Tutaj zobaczysz gola polskiego obrońcy:

AS Monaco po zwycięstwie z Lille zajmuje obecnie siódme miejsce w Ligue 1, mając w dorobku 28 punktów.