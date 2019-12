Kylian Mbappe nie chce rozmawiać z władzami PSG o nowym kontrakcie. Ten obecny kończy się dopiero w 2022 roku, ale według dziennika "Marca" francuski klub już zaczął starać się o jego przedłużenie z 20-latkiem. Zdeterminowany, żeby go pozyskać ma być Real Madryt.

Już parę lat temu Mbappe odchodząc z Monaco do PSG, odrzucił ofertę "Królewskich". - Nie chciał zbyt szybko wyjechać z ukochanej Francji - mówił dla "Le Parisien" wiceprezydent AS Monaco Wadim Wasiljew. - W tym czasie dojrzał i stał się najlepszym piłkarzem w kraju, tym samym jest gotowy na takie wyzwanie. Trafi do Realu, ale nie wiem kiedy - stwierdził działacz.

Kylian Mbappe niezadowolony z decyzji Thomasa Tuchela?

W meczach przeciwko Nantes i Montpellier napastnik był zmieniany przed końcem spotkań przez swojego trenera Thomasa Tuchela i reagował na to wściekłymi gestami w kierunku sztabu i ławki rezerwowych. "Le Parisien" odnotował jednak, że PSG kontaktowało się z przedstawicielami zawodnika w celu odnowienia kontraktu, proponując umowę do 2025 roku i 40 milionów euro za sezon. Mbappe odrzucił propozycję. Jego sytuację obecnie monitoruje Real Madryt.

Kylian Mbappe trafił do PSG we wrześniu 2017 roku, strzelając od tego czasu 72 bramki dla francuskiego giganta. W 2018 roku został mistrzem świata z reprezentacją Francji podczas mundialu w Rosji.