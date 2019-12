Była 90. minuta meczu Montpellier - PSG (1:3), gdy Thomas Tuchel postanowił ściągnąć z boiska Kyliana Mbappe i wprowadzić Erika Maxima Choupo-Motinga. Francuski gwiazdor był wściekły. Tuż po zejściu z boiska zignorował niemieckiego trenera, który próbował z nim porozmawiać.

Real Madryt skorzysta na konflikcie?

O konflikcie na linii Tuchel - Mbappe mówi się od dłuższego czasu. Niezadowolenie zawodnika ma wynikać z małej liczby minut na boisku. 20-latek głodny gry jest szczególnie w Lidze Mistrzów, gdzie w spotkaniu z Galatasaray grał zaledwie przez 29 minut, a w meczu z Club Brugge na murawie przebywał tylko dziewięć minut dłużej. W lidze też nie wszystko wygląda tak, jak ma wyglądać zdaniem Mbappe. Młody piłkarz chce bowiem występować w większości meczów od 1. do 90. minuty. Tymczasem Tuchel często zdejmuje go z boiska przed końcem gry. Tak było m.in. w ostatnim starciu z Nantes (2:0). - Mbappe wyraźnie był zirytowany, gdy podszedł do ławki - pisze "AS".

Hiszpańskie media twierdzą, że takie zachowanie Tuchela sprawia, że francuski gwiazdor jest coraz bliżej odejścia do Realu Madryt.