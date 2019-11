PSG boi się tego, że może stracić Kyliana Mbappe. Francuzem zainteresowany jest Real Madryt, który chciałby pozyskać go latem 2020 roku - to priorytet transferowy Florentino Pereza. Według AS-a Mbappe miałby kosztować około 300 milionów euro, co byłoby najwyższym transferem w historii.

PSG chce zatrzymać Kyliana Mbappe za wszelką cenę

20-latek zastanawia się nad tym, czy przedłużyć kontrakt z PSG, który obowiązuje do 2022 roku. Mistrzowie Francji chcą przekonać swojego piłkarza do zmiany zdania. Chcą zaoferować mu 30 milionów euro rocznie plus bonusy w zamian za podpisanie nowej, pięcioletniej umowy. Mbappe jest kluczową postacią PSG - w 12 meczach tego sezonu strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Łącznie w barwach paryskiej ekipy rozegrał 99 spotkań, w których zdobył 69 bramek i zaliczył 36 asyst.

