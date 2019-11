AS Monaco nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Po 13 kolejkach znajduje się na 11. miejscu w tabeli, mając stracone aż 22 gole - tylko Toulouse jest gorsze pod tym względem. Pocieszeniem jest fakt, że do 3. Angers, traci zaledwie 3 punkty, co pozwala mieć władzom klubu nadzieję na poprawę obecnej sytuacji w tabeli Ligue 1.

REKLAMA

Zobacz wideo poniżej, w którym Zbigniew Boniek zdradza plany reprezentacji Polski na przygotowania przed Euro 2020:

Działacze zespołu z Monako zamierzają jednak wzmocnić defensywę podczas zimowego okienka transferowe. Władze klubu są mocno zainteresowane sprowadzeniem 19-letniego Strahinji Pavlovicia z Partizana Belgrad. To jednak nie wszystko. Dodatkowo obserwowani będą piłkarze z Francji i Niemiec.

Z powodu chęci pozyskania aż trzech obrońców, niektórzy piłkarze będą musieli opuścić AS Monaco. Zdaniem "L'Equipe" wśród najbardziej niepożądanych piłkarzy klubu z Monako znajdują się Kamil Glik, Fode Ballo-Toure i Henry Onyekuru. Wszyscy trzej mieliby opuścić drużynę jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego.