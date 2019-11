regiss godzinę temu 0

Jakby ktoś próbował zrozumieć co się wydarzyło w meczu, to streszczam wypociny autora tekstu:

Dijon w 47 minucie strzeliło gola na 2:1 (gol - Cadiz), bo w pierwszej połowie, w doliczonym czasie gry wyrównało wynik spotkania na 1:1 (gol strzelił Chouiar), po tym jak PSG objęło prowadzenie (1:0) w 19 minucie (gol Mbappe).

Podobno jest to sensacyjny wynik, bo PSG przegrało 3ci mecz w 12tu spotkaniach tego sezonu ligowego.