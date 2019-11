flaku wczoraj Oceniono 5 razy 3

Rico 12M, Navas 10M, Bułka 0,5M wycena wg Transfermarkt no ale cóż skoro menago mówi że 10-12M to tak jest na pewno więc zawodnik mając kartę na ręku za podpis pewnie zgarnął 5-6M no chyba że menago 3,14zda i oszust albo nie był tyle wart :) . Nie mam nic do zawodnika ale opowiadanie takich głodnych kawałków to przesada.