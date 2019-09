W piątek Marcin Bułka sensacyjnie zadebiutował w PSG w starciu z Metz (2:0). Stało się tak dlatego, że Alphonse Areola (pierwszy golkiper) nie chciał grać, gdyż czeka go transfer do Realu Madryt. W ramach wymiany do PSG ma trafić Keylor Navas, który zostanie numerem jeden w ekipie mistrzów Francji.

Marcin Bułka z nowym rywalem do gry w PSG

Marcin Bułka mógł liczyć na to, że będzie numerem dwa. Tak się jednak nie stanie i Polak prawdopodobnie będzie musiał długo czekać na kolejny występ w barwach PSG - zmiennikiem Navasa zostanie Sergio Rico. Paryżanie sprowadzili go z Sevilli. 26-latek rozegrał 170 spotkań w barwach Sevilli, w których puścił 218 goli i zaliczył 58 czystych kont. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do angielskiego Fulham, gdzie wystąpił w 32 spotkaniach.

Bułka wypowiedział się również na temat ewentualnego transferu Keylora Navasa. - Dla mnie ważna jest forma. Miałem trudny sezon w Chelsea, miałem operację. To nie był łatwy czas. Przyjdzie Navas, ale muszę podjąć rękawicę. To nie jest najmłodszy bramkarz, a oczekiwania wobec mnie są. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Koszulka PSG to ciężka koszulka, więc gra co trzy dni w takim wieku, z takim doświadczeniem nie jest prosta - stwierdził Polak.