Okno transferowe jest otwarte do 2 września i wtedy rozstrzygnie się kwestia ewentualnego transferu Neymara z PSG do Barcelony. Trener PSG Thomas Tuchel chciałby, aby w ramach rozliczenia do Paryża przyszedł Ousmane Dembele i z tego względu codziennie do niego dzwoni, by namówić go na zmianę zdania - sam piłkarz i jego agent kategorycznie zapowiadają, że ten nie opuści Barcelony.

PSG nadal rozmawia z Barceloną o transferze Neymara. Porozumienia brak

Kwestia transferu Neymara nadal nie jest rozstrzygnięta. PSG oczekiwało 130 mln euro oraz trzech piłkarzy w ramach rozliczenia - Dembele, Ivana Rakiticia i Jeana Claire'a Todibo - jednak Barcelona nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Według "Sportu" władze mistrzów Hiszpanii postąpiły tak ze względów taktycznych, by postawić PSG pod ścianą tuż przed zakończeniem okna transferowego, co nastąpi w poniedziałek.