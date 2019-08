Marcin Bułka jest numerem 2 w PSG, ale to on wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie z Metz w 4. kolejce Ligue 1 (2:0). Alphonse Areola, dotychczasowy numer 1, usiadł na ławce. Jak się okazało, to była jego decyzja. - Trwają negocjacje z innym klubem i z tego względu nie zagrał, a Marcin wyszedł w podstawowym składzie - wytłumaczył Thomas Tuchel, trener PSG.

REKLAMA

Marcin Bułka będzie rywalizował z Keylorem Navasem?

Areola prawdopodobnie odejdzie do Realu Madryt, gdzie będzie zmiennikiem Thibauta Courtoisa. W ramach wymiany do PSG trafi Keylor Navas, który zostanie numerem 1 w bramce mistrzów Francji i to jego zmiennikiem będzie Bułka. Polak w starciu z Metz nie miał zbyt wiele pracy - na jego bramkę oddano zaledwie jeden celny strzał, odbijając piłkę po uderzeniu rzutu wolnego. Kilkukrotnie włączył się także w rozegranie akcji na własnej połowie.

Dzięki tej wygranej paryżanie przesunęli się na pozycję lidera tabeli. Rennes, które dotychczas prowadziło w Ligue 1, w niedzielę zmierzy się z klubem z Nicei, znajdującym się na 5. miejscu. Metz spadło na 13. pozycję.