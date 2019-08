Nowy sezon FC Barcelony. Czy będzie faworytem w La Liga?

Była 21. minuta spotkania. Na trybunie zajmowanej przez fanów PSG pojawił się taki oto transparent kierowany do zarządzających francuskimi rozgrywkami (LFP). “LFP, pozwól mi śpiewać ci. I powiedzieć, żebyś się pie*****ła. Nie będziemy w telewizji, bo nasze słowa nie są zbyt radosne".

Co tu jest homofobicznego? Ostatnie słowo, czyli “gais”, może oznaczać "radosne", ale też "gejowskie”. A całość wydaje się być nawiązaniem do piosenki “Balance ton quoi” belgijskiej piosenkarki Angele. Piosenka zwraca uwagę na problem agresji seksualnej. Transparent ewidentnie miał być dwuznaczny. Tak, żeby sędzia poczuł się w obowiązku przerwać mecz, ale żeby też można było kpić z jego nadwrażliwości (kibice PSG już tłumaczą, że napis został źle zrozumiany). Prowadzący zawody Frank Schneider zdecydował się zareagować. Wstrzymał grę, zarządził zdjęcie transparentu. Po dwóch minutach płótna nie było na trybunach.

To kolejna odsłona wzmożonej ostatnio walki z homofobią na francuskich trybunach. Ale też kolejna odsłona konfliktu na tym tle między kibicami a władzami LFP. Kibice nie chcą przyjąć do wiadomości, że wolno im mniej, jeśli chodzi o takie treści na trybunach. Prowokują sędziów do przerywania spotkań. W tym sezonie przerwano już kilka meczów Ligue 1 i Ligue 2 z powodu obraźliwych piosenek lub transparentów. Sędzia zareagował m.in. na meczu Nicei z Marsylią. Kibice na Allianz Riviera zaśpiewali “Marsylczycy to pe***y”, a na trybunach pojawił się obraźliwy transparent nawiązujący do ruchu LGBT. Ostatnio z powodu homofonicznych piosenek na jeden mecz została zamknięta jedna z trybun obiektu w Nancy. Mecz z Le Mans sędzia musiał przerwać na dłuższą chwilę. Niewykluczone, że jakieś kary spotkają teraz najbardziej zagorzałych kibiców PSG. PSG wygrało mecz w Metz 2:0.