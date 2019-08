Raphael Guerreiro ma ważny kontrakt z Borussią Dortmund do końca tego sezonu. Wicemistrzowie Niemiec chcą przedłużyć z nim umowę, ale piłkarz wstrzymał się z podjęciem decyzji, gdyż otrzymał ofertę z PSG. Prezes Nasser Al-Khelaifi miał obiecać mu 8 mln euro rocznej pensji - informuje "Bild". Wraz z bonusami ta kwota mogłaby zwiększyć się do 10 mln. BVB zaoferowało swojemu piłkarzowi nowy, trzyletni kontrakt, wart "zaledwie" 5 mln euro.

PSG może zaoferować BVB aż 25 mln euro

Jeśli Guerreiro przyjmie tę ofertę, to wtedy PSG zaoferuje BVB 25 milionów euro. Jednocześnie mistrzowie Francji zdecydują się na taki ruch tylko w przypadku odejścia Neymara ze względu na przepisy finansowego fair play.

Portugalski lewoskrzydłowy trafił do Niemiec latem 2016 roku z francuskiego Lorient. W poprzednim sezonie rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli i notując tyle samo asyst. Jego sytuacja uległa pogorszeniu latem, gdyż do klubu przyszli Nico Schulz i Thorgan Hazard, gwarantując tym samym większą konkurencję w składzie.