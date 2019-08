Stracony sezon Realu. "Zidane nie ma czarodziejskiej różdżki"

Jak informuje "La Sexta", działacze PSG ponownie złożyli zapytanie w sprawie pozyskania Viniciusa Juniora. Leonardo, dyrektor sportowy paryżan, chce wykorzystać w ten sposób problemy Brazylijczyka ze znalezieniem miejsca w składzie "Królewskich" i uczynić z niego następcę Neymara, który może jeszcze w trakcie letniego okienka transferowego opuścić mistrza Francji.

Vinicius to piłkarz, który miał stać się gwiazdą Realu Madryt w nadchodzących rozgrywkach. W meczu przeciwko Realowi Valladolid został przesunięty z lewej strony na prawą, co znacznie wpłynęło na jego grę. "Marca" zwraca uwagę, że w tym sezonie prezentuje się znacznie gorzej niż w połowie poprzednich rozgrywek. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest transfer Edena Hazarda, który zmusił Brazylijczyka do zmiany pozycji. Vinicius dodatkowo był zaskoczony tym, że nie wyszedł w podstawowym składzie.

Real Madryt wiąże wielkie nadzieje z Viniciusem, ale ten ma problemy

Dziennikarze "Marki" podkreślają, że w Brazylijczyku pokładano ogromne nadzieje, jednak Zidane nie dał mu wystarczająco dużo czasu do zyskania pewności siebie. Wszyscy zachwycali się jego umiejętnościami, dopóki nie doznał kontuzji w spotkaniu przeciwko Ajaksowi Amsterdam w Lidze Mistrzów. Był jednym z nielicznych piłkarzy, który mógł zagrozić Barcelonie w "El Clasico" na początku tego roku, po którym otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Brazylii. Do tych czasów mu jednak daleko. "Marca" dodaje, że "Zidane nie jest do końca sprawiedliwy wobec Viniciusa", a piłkarz czuje, że każdy jego błąd lub słabszy występ sprawi, że jego sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej.