Czy Krzysztofa Piątka czeka łatwiejszy sezon niż rok temu?

Kamil Glik w ostatnich tygodniach prezentuje się znacznie słabiej, niż oczekują tego działacze AS Monaco. Francuski klub w dwóch meczach rozpoczętego właśnie sezonu Ligue 1 stracił aż sześć bramek, nie strzelając ani jednej i jest klasyfikowany na ostatnim miejscu ligowej tabeli. Reakcja władz jest natychmiastowa - poszukują wzmocnień na pozycji stopera.

Działacze chcą uniknąć powtórki z ubiegłego sezonu, gdy Monaco do samego końca broniło się przed spadkiem z Ligue 1. Na ich celowniku znalazł się Guillermo Maripan, który obecnie jest zawodnikiem Deportivo Alaves. "Marca" twierdzi, że Chilijczyk odejdzie z klubu, ale temat transferu do West Ham United upadł wraz z końcem okienka transferowego w Anglii.

Rekordowy transfer AS Monaco?

Tym samym faworytem do sprowadzenia Maripana stało się właśnie AS Monaco, które jest gotowe przeznaczyć na jego transfer 18 milionów euro. Działacze francuskiego klubu już mieli kontaktować się z hiszpańskim zespołem w celu sprowadzenia piłkarza. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, 25-latek stanie się najdroższym stoperem sprowadzonym do Monaco.