Neymar nie narzeka już na uraz i jest gotowy do gry w barwach PSG. Jednak dyrektor sportowy Paryżan, Leonardo, jeszcze przed pierwszą kolejką podjął decyzję, że Brazylijczyk musi najpierw wyjaśnić swoją przyszłość, by mógł myśleć o grze w zespole aktualnego mistrza Francji. Z takiego obrotu spraw nie jest zadowolony Thomas Tuchel, który najchętniej skorzystałby z Neymara już w ten weekend, jednak jak donoszą francuskie media, pogodził się z decyzją władz klubu.

Kibice paryskiego klubu także mogą mieć wpływ na taką, a nie inną decyzję Leonardo. Podczas pierwszego meczu Ligue 1, wywiesili wiele haseł na trybunach. Chcąc by przekaz był wyraźniejszy, niektóre hasła formułowali po hiszpańsku, gdyż Neymar nadal nie nauczył się francuskiego. Podczas meczu na Parc des Princes słychać było zatem “Neymar hijo de p**a” czyli “Neymar suki***n”, ale na flagach już po francusku umieszczone były inne komentarze czy życzenia. “Bez serca”, “Wynoś się!”, “Niech spada”, “To wszystko nie jest warte Paulety” oraz nieco większy napis trzymany na trybunach przez paryskich ultrasów: “Bycie spoliczkowanym przez dz***ę, nie zdarza się tylko w remontadach. Przypominasz sobie?”.

Neymar zostanie w PSG?

Zdaniem L'Equipe, stosunki na linii Neymar-PSG zaczynają ulegać znacznej poprawie. Brazylijczyk coraz częściej rozmawia z Leonardo, choć początkowo obaj unikali kontaktów ze sobą. Wiele wskazuje na to, że Neymar zdaje sobie sprawę, że transfer jest coraz mniej prawdopodobny. - Jeśli ktoś złoży ofertę, która zadowoli PSG, to Neymar odejdzie. Jest profesjonalistą, więc jeśli tak się nie stanie, to on nie będzie strajkował. Nigdy nie odpuszczał grając dla PSG, więc jeśli zostanie w Paryżu, to nic się nie zmieni - powiedziała w rozmowie z francuskim dziennikiem osoba z otoczenia Brazylijczyka.