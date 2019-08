"Przed Piątkiem powinien być łatwiejszy sezon niż rok temu"

PSG kontynuuje poszukiwania bramkarza, który miałby zastąpić Gianluigiego Buffona. Włoski bramkarz powrócił do Juventusu, gdzie będzie zmiennikiem Wojciecha Szczęsnego. W klubie mistrza Francji obecnie zostało tylko dwóch golkiperów - Alphonse Areola, który rok temu bronił na zmianę z Buffonem, oraz Marcin Bułka - pozyskany latem z Chelsea. Z tego powodu Thomas Tuchel, trener paryżan chciałby pozyskać Keylora Navasa, rezerwowego bramkarza Realu Madryt.

PSG zastanawia się również nad Gianluigim Donnarummą

Włoskie media podały już informację, że PSG jest zainteresowane pozyskaniem gwiazdy Milanu, Gianluigiego Donnarummy. Trudno jednak przypuszczać, by 55 milionów euro przekonało Milan do sprzedaży jednego z najbardziej utalentowanych włoskich piłkarzy. W minionym sezonie 20-letni Donnarumma rozegrał 36 meczów w Serie A. Wpuścił w nich łącznie 31 goli, a 13 razy zachował czyste konto.

W obecnym okienku transferowym PSG, oprócz Bułki, ściągnęło także: Abdou Diallo (za 32 mln euro z Borussii Dortmund), Idrissa Gueye (za 30 mln z Evertonu) i Pablo Sarabię (z Sevilli za 18 mln). Stolicę Francji opuścili za to: Giovani Lo Celso (do Realu Betis za 22 mln), Moussa Diaby (za 15 mln do Bayeru Leverkusen), Christopher Nkunku (do RB Lipsk za 13 mln), Kevin Trapp (do Eintrachtu za 7 mln). Odeszli też piłkarze, którym skończyły się kontrakty : Adrien Rabiot i Buffon (podpisali umowy z Juventusem), a Dani Alves z Sao Paolo.