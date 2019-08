Krychowiak: PSG traktowało mnie bez szacunku

Paris Saint-Germain po dwóch kolejkach Ligue 1 zajmuje ósme miejsce w tabeli i do prowadzącego Olympique’u Lyon traci trzy punkty. Paryski klub przegrał niespodziewanie w ostatniej kolejce 1:2 ze Stade Rennes, a "Le Parisien" informuje, że piłkarze obwiniają o tę porażkę Thomasa Tuchela, szkoleniowca PSG. Największe pretensje mają oni o brak nakreślenia jasnych schematów gry oraz wystawianie w wyjściowym składzie Juliana Draxlera. Niemiec jest ostatnio w bardzo słabej formie. Źle zagrał w meczu Nimes, a Tuchel i tak postawił na niego w spotkaniu ze Stade Rennes.

Chaos w Paris Saint-Germain

To nie koniec pretensji zawodników do Tuchela. Dziennikarze "Le Parisien" dodają, że m.in. Marco Verratti nie ma przekonania do treningów niemieckiego szkoleniowca. Te mają być niewystarczające, a piłkarze nie rozumieją skomplikowanych pomysłów Tuchela. To powoduje chaos na boisku i poza nim. Zawodnicy twierdzą, że to oni muszą rozstawiać kolegów z zespołu na murawie i polegać na swoim doświadczeniu.

Thomas Tuchel pracuje w Paris Saint-Germain od pierwszego lipca 2018 roku. Do Paryża trafił po tym, jak w maju 2017 rozstał się z Borussią Dortmund. Z PSG Niemiec wygrał mistrzostwo Francji i dwa superpuchary

