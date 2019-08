Krychowiak: PSG potraktowało mnie bez szacunku:

PSG ma dość Neymara, a Neymar dość Paryża. Brazylijczyk chce za wszelką cenę odejść z drużyny mistrza Francji. Najlepiej do Barcelony, z której odszedł skuszony gigantycznymi pieniędzmi i perspektywą bycia w Paryżu największą gwiazdą. - Neymar zapomniał o najważniejszym - jest w klubie, który stworzył mu niesamowite warunki do życia. To było odrażające, gdy powiedział, że jego najlepszym wspomnieniem jest wygrana 6:1 z PSG. Przecież chodzi o największe rozczarowanie w historii paryskiego klubu - przyznał Jerome Rothen.

"Neymar napluł na koszulkę"

Były zawodnik PSG i reprezentant Francji ocenił również zachowanie piłkarza i kibiców, którzy otwarcie krytykują Neymara. - Obraźliwe hasła pod jego adresem są zbyt mocne, ale kibice PSG mają rację. Neymar jest inteligentny i powiedział pewne rzeczy, aby kibice poparli jego odejście. Co to za postawa? - pyta Rothen. I dodaje: - Neymar napluł na koszulkę PSG i na ludzi, którzy wydają pieniądze na karnety, z których pokrywany jest kontrakt Brazylijczyka.

PSG przegrało bez Neymara

W niedzielę PSG przegrało niespodziewanie z Rennes 1:2 w drugiej kolejce Ligue 1. Neymar nie pojawił się na murawie. Paryska drużyna jest po dwóch kolejkach na 8. miejscu w tabeli. Rennes awansowało na 3. pozycję.

