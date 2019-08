Marko Vesović, pomocnik Legii Warszawa: Nie jesteśmy wkurzeni. Jesteśmy po prostu rozczarowani

Dla nich Neymar to już przeszłość. Podczas inauguracji tegorocznego sezonu Ligue 1 z Nimes kibice PSG wydawali się być źli i sfrustrowani. Nie tym, że klub chce pozbyć się swojego super napastnika, ale bardziej tym, jak on w ostatnim czasie się zachowywał. - To piłkarska gwiazda, ale niestety z taka samą mentalnością. Po co trzymać takiego zawodnika - mówił Francuskiej Agencji Prasowej członek Fan Klubu PSG z Normandii. - Skoro my go nie obchodzimy, skoro po meczach on do nas nie podchodzi, to jak mamy go lubić - dodawał.

- Za sumę, którą kosztował można kupić kilku świetnych piłkarzy, z Dybalą na czele - komentowali inni fani przepytywani przed meczem przez dziennikarzy “Les Parisiene”. O “piłkarskiej diwie” - jak określają Neymara kibice - właściwie trudno z ich ust usłyszeć coś pozytywnego.

“Niech spada”

Fani na trybunach, chcąc by przekaz był wyraźniejszy, niektóre hasła formułowali po hiszpańsku (Neymar nie nauczył się francuskiego). Podczas meczu na Parc des Princes słychać było zatem “Neymar hijo de p**a” czyli “Neymar suki***n”, ale na flagach już po francusku umieszczone były inne komentarze czy życzenia. “Bez serca”, “Wynoś się!”, “Niech spada”, “To wszystko nie jest warte Paulety” oraz nieco większy napis trzymany na trybunach przez paryskich ultrasów: “Bycie spoliczkowanym przez dz***ę, nie zdarza się tylko w remontadach. Przypominasz sobie?”.

Te ostatnie zdania być może nawiązywało do paryskich wydarzeń z 15 maja. Piłkarz miał wtedy zaatakować obywatelkę Brazylii i siłą zmusić ją do stosunku. Został przez nią oskarżony o gwałt. Brazylijska policja po dwóch miesiącach umorzyła sprawę. W sieci pojawiło się wideo, jak kobieta podczas kłótni policzkuje piłkarza. Przypomnijmy, też że sam Neymar po przegranym Pucharze Francji spoliczkował kibica Rennes.

Reklamy z Neymarem na uboczu

O tym jak obecnie podchodzi do Brazylijczyka Paryż świadczą też sprawy związane z marketingiem. W klubowym sklepie PSG w oczy nie rzucają się już reklamy z jego wizerunkiem, a nieeksponowane koszulki nie znajdują nabywców. - Przed meczem sprzedaliśmy 5 lub 6 z jego nazwiskiem. Mbappe poszło jakieś 60 - oznajmił pracownik oficjalnego butiku przedstawicielowi Francuskiej Agencji Prasowej. Zresztą fani bojkotują Neymara także w inny sposób. Przy zamówieniach tegorocznych koszulek PSG z numerem “10” wybierają opcję bez nazwiska Brazylijczyka.

Wygrana bez Neymara

Nie wiadomo czy wiadomości wypisywane i wyśpiewywane przez fanów trafiły do piłkarza. Już od kilku dni było wiadomo, że Neymar w spotkaniu z Nimes nie zagra. Dyrektor sportowy klubu, Leonardo przyznał, że negocjacje w sprawie jego transferu są bardzo zaawansowane. Zawodnik miałby powędrować do Realu Madryt. Pod nieobecność Brazylijczyka na boisku (i zapewne także na trybunach) PSG wygrało z Nimes 3:0. Bramki zdobyli Cavani, Mbappe i Di Maria. Z ławki rezerwowych spotkanie oglądał polski bramkarz Marcin Bułka.