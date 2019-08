Neymar nie ukrywa, że chce odejść z PSG. Mistrzowie Francji chcieli rozwiązać kwestię transferu do 10 sierpnia, gdy startuje francuska Ligue 1. To się nie udało, ale Neymar nie zagra w niedzielnym spotkaniu PSG z Amiens, o czym poinformował Leonardo. - Negocjacje są bardzo zaawansowane, ale nadal nie ma porozumienia - powiedział dyrektor sportowy PSG.

Neymar jest gotowy na grę w Realu Madryt. FC Barcelona zostanie na lodzie?

Według AS-a te rozmowy nie toczą się jednak z FC Barceloną (czyli byłym klubem Neymara, który do tej pory był faworytem do jego sprowadzenia), tylko z Realem Madryt! Zdaniem hiszpańskiego dziennika Neymar jest gotowy przejść do "Królewskich", bo najważniejsze jest to, by odejść z PSG - Brazylijczyk wolałby co prawda grać w Barcelonie, ale relacje "Dumy Katalonii" z mistrzami Francji są fatalne. Z tego względu PSG wolałoby sprzedać Neymara do Realu Madryt, a sam piłkarz jest w stanie zgodzić się na takie rozwiązanie.

Jak pisze AS, pierwszy krok w negocjacjach wykonało kilka dni temu PSG, a nie Real Madryt, sygnalizując gotowość do negocjacji. Real był zaskoczony możliwością pozyskania jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, ale zasiadł do stołu i rozmawia z PSG, które jest skłonne wypożyczyć swojego zawodnika na rok z możliwością lub obowiązkiem wykupu.