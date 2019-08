Jaka część ciała najczęściej "wysiada" esportowcom?

REKLAMA

Nie jest żadną tajemnicą, że Neymar chciałby opuścić Paris Saint-Germain i wrócić do FC Barcelony. Władze francuskiego klubu - początkowo niechętne takiemu scenariuszowi - dochodzą powoli do wniosku, że dalsza obecność Brazylijczyka w Paryżu może mieć destrukcyjny wpływ na szatnię. I choć wciąż pojawia się mnóstwo spekulacji, to wszędzie powtarzaną informacją jest to, że PSG zgodzi się na sprzedaż swojej gwiazdy w przypadku satysfakcjonującej oferty wymiany. Jej szczegóły podaje teraz goal.com. Zdaniem serwisu paryżanie puściliby Neymara do Barcelony, gdyby ta zaoferowała 50 mln euro plus Nelsona Semedo i Phillippe'a Coutinho.

I niewykluczone, że Barcelona tę ofertę spełni. W piątek miało dojść nawet do pilnego spotkania Ernesto Valverde z dyrektorem sportowym Erikiem Abidalem, jego doradcą Ramonem Planesem i dyrektorem generalnym Barcelony Oscarem Grau. Władze klubu z Katalonii mają być świadome tego, że muszą działać szybko, bo PSG - jak poinformowało ostatnio ESPN - we wtorek rozpoczęło negocjacje z Realem Madryt. Królewscy ponoć oferują za Neymara 120 mln euro i Lukę Modricia.

Neymar wie, że popełnił błąd, odchodząc z Barcelony?

- Neymar bardzo jasno pokazuje, że popełnił błąd, odchodząc z Barcelony. Zrobił to z powodów finansowych oraz liczył na to, że PSG zbuduje wielki klub z nim w roli głównej. Minęły jednak dwa lata, a PSG zawodzi w Europie - pisał niedawno kataloński Sport. Zdaniem gazety Neymar nie ma żadnej motywacji do kontynuowania swojej kariery we Francji. PSG starało się rozwiązać problem nowym kontraktem z podwyższoną pensją, ale to nie jest kwestia pieniędzy. Brazylijczyk chce wygrywać najważniejsze trofea i cieszyć się grą.

Mistrzowie Francji w dwóch ostatnich sezonach odpadali z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału, a Neymar opuszczał decydujące mecze ze względu na kontuzje. Brazylijczyk jest również niezadowolony z gry w Ligue 1, gdzie rywale traktują go bardzo ostro. W poprzednim sezonie Neymar w 28 meczach zdobył 23 gole i zaliczył 13 asyst.