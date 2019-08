PSG chce rozwiązać kwestię transferu Neymara do 10 sierpnia, gdy startuje liga francuska. Brazylijczyk grozi, że już więcej nie zagra w barwach PSG i chce wymusić przenosiny do FC Barcelony. Negocjacje w tej sprawie cały czas trwają, ale są problematyczne - Hiszpanie oferują swoich zawodników (np. Ivana Rakiticia), chcąc w ten sposób zmniejszyć cenę, ale PSG chce jedynie pieniądze.

PSG chce dwóch piłkarzy, jeśli Neymar odejdzie

Jeśli jednak dojdzie do porozumienia i Neymar przejdzie do Barcelony, to PSG zechce kupić dwóch piłkarzy: bramkarza i ofensywnego zawodnika. Dyrektor sportowy Leonardo ma na oku dwóch zawodników występujących w lidze włoskiej: to Paulo Dybala i Gianluigi Donnarumma. Juventus chce pozbyć się Dybali, ale Argentyńczyk nie porozumiał się z Manchesterem United i odmówił wzięcia udziału w wymianie (do Turynu miałby trafić Romelu Lukaku). Za to Donnarumma znajduje się na celowniku mistrzów Francji od dłuższego czasu i miałby zepchnąć na ławkę Alphonse Areolę.

PSG chce pozbyć się jeszcze kilku piłkarzy do końca okna transferowego. To Jese, Eric Maxim Choupo-Moting oraz Stanley Nsoki. W przypadku dobrych ofert odejść z klubu mogą również Layvin Kurzawa i Thomas Meunier. Paryżanie liczą na to, że tą dwójką zainteresują się kluby Premier League, gdzie okno transferowe kończy się 8 sierpnia. Jeśli jednak nie zmienią klubów, to PSG ma zaoferować im przedłużenie umów.