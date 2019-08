PSG pokonało Stade Rennes 2:1 w Superpucharze Francji rozegranym w Chinach po golach Kyliana Mbappe i Angela Di Marii. Neymar nie grał, gdyż był zawieszony, ale według mediów Brazylijczyk już zapowiedział, że nie zagra już ani razu w barwach z PSG. Nie ukrywa, że chciałby wrócić do Barcelony, ale rozmowy w sprawie transferu cały czas się toczą.

Po spotkaniu Neymar odebrał medal i brał udział w radości piłkarzy PSG. Początkowo stał z boku, ale został wciągnięty do kadru przez Marco Verrattiego. Widać, że został objęty przez Kyliana Mbappe, dlatego jeszcze dziwniejsze jest to, co stało się później: gdy nadeszła pora na pamiątkowe zdjęcie, jedna gwiazda PSG wypchnęła drugą z kadru.

Tak Kylian Mbappe wypchnął Neymara z kadru:

Mbappe niedawno przekonywał, że chciałby, aby Neymar został w PSG. Takie same informacje przekazywały francuskie media - ich zdaniem Mbappe liczy na to, że zespół z Brazylijczykiem będzie w stanie powalczyć o triumf w Lidze Mistrzów.