Neymar obecnie znajduje się w stanie zawieszenia. FC Barcelona chce zapłacić za niego jak najmniej, oferując w ramach wymiany Ivana Rakiticia oraz Philippe'a Coutinho, co jednak nie podoba się PSG - mistrzowie Francji chcą wyłącznie pieniędzy. Jak informują media, to co najmniej 180 mln euro. Dodatkowo cała kwota miałaby zostać przelana od razu na ich konta, a nie w ratach, co dodatkowo komplikuje sytuację Barcelony. "Duma Katalonii" musiała tego lata wyłożyć 120 mln euro za Antoine'a Griezmanna w jednej płatności.

Neymar nie chce już grać w PSG

Wobec tego Neymar wywiera coraz większą presję na PSG. Zapowiedział, że nie rozegra już żadnego meczu w tym klubie. Za to PSG postawiło ultimatum: sytuacja Brazylijczyka ma wyjaśnić się do 10 sierpnia (gdy startuje nowy sezon Ligue 1).

PSG stara się znaleźć porozumienie z Neymarem i jak najszybciej zażegnać kryzys. Leonardo - nowy dyrektor sportowy - chce przekonać Brazylijczyka do tego, by został w Paryżu na jeszcze jeden sezon, a za rok klub nie będzie mu robił żadnych przeszkód, jeśli będzie chciał odejść. Wydaje się jednak mało możliwe, by Neymar zgodził się na takie rozwiązanie.