Zamieszanie wokół Neymara wpłynęło na osłabienie jego pozycji w zespole PSG. Brazylijczyk ma być zdaniem francuskiej prasy myślami przy powrocie do Barcelony. Wobec tego największą gwiazdą paryskiej drużyny stał się Kylian Mbappe. Co jednak ciekawe, mistrz świata nie myśli na razie o tym, by przedłużać swój kontrakt z PSG. Nie chce o tym nawet rozmawiać. Potwierdził to także niedawno Leonardo. Dyrektor sportowy paryżan stwierdził w jednym z wywiadów, że pytanie o nową umowę Mbappe "nie istnieje". Według "El Pais" PSG chciałoby zaoferować swojej gwieździe aż 50 mln euro rocznej pensji, bo obawia się zainteresowania ze strony Manchesteru City i Pepa Guardioli.

Kylian Mbappe jest niezadowolony. Przez PSG przegrał walkę o Złotego Buta?

"Le Parisien" przekonuje, że mistrzowie Francji nawet nie podejmują tematu przedłużenia kontraktu i czekają na rozwój wydarzeń. Umowa piłkarza z PSG obowiązuje do 2022 roku. Dziennikarze francuscy dodają, że Mbappe wciąż nie może pogodzić się z tym, że przegrał z Leo Messim walkę o Złotego Buta. Zawodnik obwinia o to sztab, który nie pozwalał mu wykonywać rzutów karnych.