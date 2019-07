Paulo Dybala w minionym sezonie spisywał się słabo w Juventusie i nie wiadomo jak na razie, jakie plany wobec niego ma nowy trener Maurizio Sarri. Jak do tej pory odrzucał oferty Interu Mediolan i Manchesteru United, ale teraz jego pozyskaniem jest zainteresowane PSG. Sprawą zajmuje się dyrektor sportowy mistrzów Francji, Leonardo.

PSG liczy, że Dybala będzie kosztował tylko 50 mln euro

Brazylijczyk liczy na to, że Dybala będzie kosztował ok. 50 mln euro. W ostatnim sezonie rozegrał tylko 2820 minut (rok wcześniej było to 3378 minut) i strzelił 10 goli i zaliczył pięć asyst (rok wcześniej miał 26 bramek i siedem asyst). Co ważne, ewentualne sprowadzenie Dybali jest niezależne od transferu Neymara, który chciałby wrócić do Barcelony.