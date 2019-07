32-letni Edinson Cavani w minionym sezonie stracił aż trzy miesiące ze względu na kontuzję. Mimo to strzelił 23 gole w 33 meczach i stał się najlepszym strzelcem PSG w historii. Kontrakt Urugwajczyka z mistrzami Francji jest ważny do czerwca 2020 roku, ale możliwe, że już teraz pożegna się z Ligue 1. Początkowo dużo pisało się o zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt. Teraz turyński "Tuttosport" donosi, że Cavani może wrócić do Włoch. Tym razem nie chodzi o Napoli, a o Inter Mediolan.

Kłopot z Romelu Lukaku

Wszystko wskazuje, że Inter Mediolan pożegna się z Mauro Icardim, który już od kilku miesięcy jest w konflikcie z władzami klubu. Ba, nowy trener zespołu Antonio Conte zakazał Argentyńczykowi nawet trenowania z pierwszą drużyną. Inter chce sprzedać Icardiego, ale brakuje chętnych. Pierwotnie jego następcą miał zostać Romelu Lukaku, ale Manchester United żąda zbyt dużych pieniędzy za Belga. Alternatywą był Edin Dżeko, ale Bośniak prawdopodobnie jednak zostanie w Romie. Dlatego nowym celem Interu został Cavani.

Urugwajczyk miałby kosztować około 50 mln euro, czyli mniej o 30 mln, niż Lukaku. Cavani grając dla Palermo i Napoli rozegrał w Serie A 213 spotkań, w których zdobył 112 bramek i miał 16.