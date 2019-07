rubin77 20 minut temu Oceniono 2 razy 0

Piękna reakcja prezesa. Żeby każdego było na to stać to by zrobiono porządek z tymi przygłupawymi kopaczami.Znudzi się takiemu w klubie i zaraz chce odchodzić. A podpisany kontrakt to w dupie, analfabeta jeden z drugim.Gamoń chyba zdaje sobie sprawę tylko z jednego, że te pieniądze które im płacą to nijak się nie mają do zdrowego rozsądku stąd chęć tak wielkiej obniżki aby tylko odejść.