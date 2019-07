"Śmieszna" - tak ofertę FC Barcelony nazwał prezes PSG, Nassel Al-Khelaifi, prezes PSG. Mistrzowie Hiszpanii złożyli propozycję na zakup Neymara, ale została ona odrzucona - informuje dziennik "AS". Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, Barcelona zaproponowała za Neymara 40 mln euro oraz Philippe Coutinho i Ousmane'a Dembele. Oferta została jednak natychmiast odrzucona. W najbliższych dniach Barca zapewne przygotuje kolejne oferty. Ale nie tylko ona.

"El Mundo Deportivo" twierdzi, że Pini Zahavi, który pomaga Brazylijczykowi w negocjacjach, prowadził już rozmowy z takimi klubami jak: Real Madryt, Juventus, Bayern Monachium i Manchester United. Hiszpańscy dziennikarze zaznaczają, że transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Dlaczego?

PSG żąda za piłkarza minimum 200 milionów euro, a Bayern Monachium nie wydaje takich kwot. Na taki wydatek stać za to Manchester, ale przecież United nie zagra w Lidze Mistrzów, przez co Neymar nie jest zainteresowany transferem do drużyny Solskjaera.

Real? Neymar od dawna jest marzeniem Florentino Pereza, ale prezes Królewskich wydał już latem ponad 300 milionów euro, więc trudno przypuszczać, że ściągną także Brazylijczyka. Tym bardziej, że Real wciąż naciska na transfer Paula Pogby.

"Mundo Deportivo" twierdzi, że Zahavi rozmawiał także z Juventusem, ale w kadrze Starej Damy roi się od napastników i ofensywnych skrzydłowych. Maurizio Sarri ma do dyspozycji: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybalę, Mario Mandżukicia, Moisea Keana, Douglasa Costę, Juana Cuadrado i Gonzalo Higuaina. I nawet jeśli część z nich zostanie sprzedana, to raczej można spodziewać się transferu Mauro Icardiego z Interu, a nie Neymara.

Neymar dał ostatnio do zrozumienia, że nie wiąże przyszłości z PSG, nie stawiając się na pierwszym treningu zespołu po letniej przerwie. - On wciąż jest moim piłkarzem. To oczywiste, że jestem niezadowolony z jego nieobecności. Będziemy pracować, ale jestem gotowy na wszystko. Musimy być elastyczni - dodał Tuchel.

Neymar jest zawodnikiem PSG od sierpnia 2017 roku. Mistrzowie Francji zapłacili za niego 222 mln euro. Do tej pory w barwach paryskiej drużyny 27-latek rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zaliczył 29 asyst.