Neymar w letnim oknie transferowym prawdopodobnie opuści PSG. O pozyskanie ofensywnego piłkarza bardzo mocno zabiega FC Barcelona, a on sam nie kryje się z tym, że nie chce grać dłużej w zespole mistrzów Francji. Z utratą jednej z największych gwiazd paryżan powoli godzi się ich trener, Thomas Tuchel. - Już przed startem Copa America wiedziałem, że Neymar chce odejść. Nie wiem, co się teraz stanie. To problem między piłkarzem a PSG. Zachowuję spokój, nie wtrącam się, bo to nie moja sprawa - przyznał niemiecki szkoleniowiec, cytowany przez dziennik "Marca".

Neymar dał ostatnio do zrozumienia, że nie wiąże przyszłości z PSG, nie stawiając się na pierwszym treningu zespołu po letniej przerwie. - On wciąż jest moim piłkarzem. To oczywiste, że jestem niezadowolony z jego nieobecności. Będziemy pracować, ale jestem gotowy na wszystko. Musimy być elastyczni - dodał Tuchel.

Neymar jest zawodnikiem PSG od sierpnia 2017 roku. Mistrzowie Francji zapłacili za niego 222 mln euro. Do tej pory w barwach paryskiej drużyny 27-latek rozegrał 58 spotkań, w których strzelił 51 goli i zaliczył 29 asyst.