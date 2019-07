Neymar prowokuje swój obecny klub. W rozmowie z serwisem Oh My Goal opowiedział o swoich najlepszych momentach kariery. - Są dwa. Pierwszy to złoto na igrzyskach olimpijskich z Brazylią. Drugi to mecz Barcelony przeciwko PSG. Jak w doliczonym czasie strzeliliśmy szóstego gola... Nigdy nie czułem czegoś takiego. To było niesamowite - przyznał Neymar.

Barcelona złożyła nietypową ofertę na kupno Neymara

Nie jest tajemnicą, że dla wielu kibiców PSG ten mecz jest największą zadrą w sercu. Przypomnijmy, że 2017 roku paryżanie po zwycięstwie na własnym boisku 4:0, w stolicy Katalonii przegrali aż 1:6 i odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów w 1/8 finału. Smaczku dodaje fakt, że wciąż nie wiadomo, gdzie Neymar będzie grał w nowym sezonie. Wiele mówi się, że wróci do Barcelony, która nawet - jak poinformował Christian Falk ze Sport Bilda - miała ostatnio zaoferować PSG w zamian czterech piłkarzy: Philippe Coutinho, Ousmane'a Dembele, Samuela Umtitiego i Nelsona Semedo

Falk stwierdził jednak, że oferta Barcelony nie zainteresowała szefów PSG. Pensja trzech zawodników (niezależnie od konkretnego wyboru), znacznie przekroczyłaby bowiem wynagrodzenie, jakie obecnie otrzymuje Neymar. Dodatkowo kilka dni temu media informowały, że mistrzowie Francji nie interesują się pozyskaniem Coutinho i Dembele. Uwagę skupiają natomiast na Umtitim i to jego chcieliby umieścić w ewentualnej transakcji. Wiadomo jednak, że musiałaby ona zawierać także pokaźną ofertę finansową, której ze strony Barcelony na razie nie ma.