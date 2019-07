Nie Philippe Coutinho, nie Ousmane Demnbele, a Samuel Umtiti latem może zamienić FC Barcelonę na Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji, którym Katalończycy proponowali dwóch ofensywnych piłkarzy w ramach rozliczenia za transferNeymara, umieścili francuskiego obrońcę na szczycie transferowej listy życzeń.

Umtiti kluczem do transferu Neymara?

Władze PSG zamierzają sprowadzić Umtitiego, umieszczając go w transakcji związanej z powrotem Neymara do Barcelony. Mistrzowie Hiszpanii chcą za wszelką cenę sprowadzić Brazylijczyka latem, a francuski klub, który pogodził się z utratą brazylijskiego gwiazdora, chce wykorzystać determinację szefów katalońskiego klubu. "Jeśli dojdzie do transferu, pewne jest, że w ramach transakcji do PSG trafi jeden z piłkarzy Barcelony. Pomimo tego, że najczęściej mówi się o Philippe Coutinho i Ousmanie Dembele, najprawdopodobniej będzie to Umtiti" - czytamy na internetowym portalu dziennika "Mundo Deportivo".

Umtiti w ubiegłym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach ligowych. 25-latek rozegranych meczów zebrałby jednak zdecydowanie więcej, gdyby nie kontuzja, której nabawił się jesienią 2018 roku. Mistrz świata zmaga się z przewlekłym urazem kolana, a na początku roku był bliski operacji. Władze Barcelony zdecydowały się jednak na leczenie zachowawcze. 31-krotny reprezentant Francji na nowy sezon ma być jednak gotowy do gry.