A ja bym na miejscu właściciela zesłał go do rezerw i w ten sposób nauczył pokory. Stać ich na to.

Do podpisania kontraktu nikt go nie zmuszał. Kilkadziesiąt milionów euro nie paliło go w łapy jak podpisywał kontrakt.

Od kiedy to pracownik dyktuje warunki pracodawcy?

Pozer i słaby aktor. Zero mózgu.