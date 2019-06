Paris Saint-Germain wkrótce sfinalizuje pierwszy głośny transfer w letnim okienku. Jak informuje "AS" Pablo Sarabia przystał na warunki kontraktu zaoferowane przez mistrzów Francji i w ciągu najbliższych dni przeniesie się na Parc des Princes.

REKLAMA

Pablo Sarabia blisko Paris Saint-Germain. Gwiazda Sevilli odejdzie za 20 milionów euro

Dyrektor sportowy Sevilli Monchi czynił starania, by zatrzymać jedną z gwiazd zespołu, jednak umowa zaoferowana przez PSG przekonała 27-latka do odejścia. Sarabia ma podpisać z paryskim klubem 5-letnią umowę. Hiszpańskim skrzydłowym interesowały się też: Atletico Madryt, Valencia i Real Madryt. PSG przeleje na konto Andaluzyjczyków 20 milionów euro.

Sarabia rozpoczynał przygodę z profesjonalnym futbolem w Realu Madryt, do którego dołączył w 2004 roku. Skrzydłowy nie zdołał później przebić się do pierwszej drużyny (zaliczył jeden oficjalny mecz) i zdecydował się na transfer do Getafe. Od 2016 roku Sarabia jest zawodnikiem Sevilli, w której radzi radzi sobie fenomenalnie. W minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, w których strzelił 23 gole i zanotował 17 asyst.