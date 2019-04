olal.bana.gw wczoraj Oceniono 1 raz -1

PSG nie ma szczescia. Jednak wyglada na to ze klatwa to rzecz realna. Radze arabusom odsprzedac klub nawet ze strata. Sa pewne rzeczy ktorych nie da sie przeskoczyc. H... w doopie nigdy nie zapewni potomstwa, historia 14letniej zydoweczki to bajeczki. Radze stapac po ziemi.