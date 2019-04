Była 28. minuta meczu, gdy Christopher Nkunku znalazł się z piłką w polu karnym i podciął ją nad wychodzącym bramkarzem. PSG powinno w tym momencie wyjść na prowadzenie, minutę po tym, gdy wyrównał Da Costa. Z pomocą drużynie gości przyszedł jednak... Eric Maxim Choupo-Moting, który nie trafił czysto w piłkę, znajdującą się na linii bramkowej.

Po spotkaniu całą sytuację skomentował Thomas Tuchel, trener PSG. - Dzisiaj był bardzo niezadowolony. Zaczął bardzo dobrze od strzelenia gola, ale potem zatrzymał piłkę na linii. Nie mam pojęcia, dlaczego to zrobił. Można powiedzieć, że to Prawo Murphy'ego - powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Zdarzenie skomentował także Choupo-Moting, który zdał sobie sprawę, że zmarnował znakomitą okazję na zdobycie gola. - Nawet mnie trudno jest to wyjaśnić. Widziałem potem powtórki i jest mi bardzo przykro, ponieważ piłka wpadłaby do siatki po uderzeniu Nkunku. Początkowo myślałem, że poda mi piłkę, ale on strzelił. Potem sądziłem, że obrońca zablokuje jego uderzenie, dlatego się zawahałem - powiedział Kameruńczyk.

- Zastanawiałem się, czy nie byłem na pozycji spalonej i czy nie dotykać po prostu piłki. Miałem jednak bardzo zły refleks. Dotknąłem futbolówki, została na linii i trafiła w słupek. Zmarnowałem tę okazję - przyznał Choupo-Moting.