PSG w tym sezonie znowu zawiodło w Lidze Mistrzów, tym razem odpadając w 1/8 finału po porażce w dwumeczu z Manchesterem United (3:3 w dwumeczu, decydowały bramki wyjazdowe). Skład ekipy Thomasa Tuchela może znacznie się zmienić przed początkiem następnego sezonu.

PSG pozbędzie się Edinsona Cavaniego?

Dyrektor sportowy Antero Henrique chce pozbyć się Edinsona Cavaniego. Urugwajczyk ma kontrakt do 2020 roku i w 27 meczach tego sezonu strzelił aż 22 gole, ale coraz częściej zmaga się z kontuzjami, a w dodatku nie najlepiej dogaduje się z dwoma największymi gwiazdami zespołu, czyli Kylianem Mbappe i Neymarem. Cavani ma już 33 lata i dla PSG może to być jedna z ostatnich szans na to, by zarobić na nim większe pieniądze. Problemem jest jednak jego pensja, w kontrakcie ma zagwarantowane aż 18 mln euro rocznie - wątpliwe, by jakikolwiek inny klub miał zaproponować mu podobne warunki. Wśród jego potencjalnych następców w składzie PSG wymienia się m.in. Lukę Jovicia z Eintrachtu Frankfurt.

Na liście transferowej znajduje się również Thomas Meunier. Belg jest jednym z zawodników, który stracił najwięcej na przyjściu Thomasa Tuchela - niemiecki trener czasem wystawia na prawej obronie Thilo Kehrera czy nawet Colina Dagbę. 27-letni Meunier w tym seonie zagrał w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił w nich pięć goli i zaliczył siedem asyst. Kontrakt Meuniera wygasa w 2020 roku, interesuje się nim m.in. Manchester United. Gdyby odszedł, PSG mogłoby sprowadzić Cristiano Picciniego z Valencii.