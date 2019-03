Jose Mourinho bez pracy pozostaje od grudnia, kiedy został zwolniony z Manchesteru United. Od tamtej pory Portugalczyk bardzo często pojawia się w Katarze, gdzie przeprowadza analizy oraz jest ekspertem stacji telewizyjnej beIn Sports. Zdaniem Duncana Castlesa - dziennikarza Daily Record - częste wyjazdy Mourinho do Kataru spowodowane były też jego zainteresowaniem pracą w należącym do Katarczyków PSG.

Jose Mourinho zainteresowany pracą w PSG

Były menedżer m.in. Chelsea, Interu czy Realu Madryt interesował się pracą w Paryżu z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że PSG wydaje mnóstwo pieniędzy na transfery oraz pensje. Po drugie dlatego, że klub marzy o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, a mimo wydanych kwot, nie awansował jeszcze choćby do półfinału. Po trzecie dlatego, że z PSG Mourinho mógłby wygrać mistrzostwo w piątym kraju. Wcześniej udawało mu się to w Anglii, Hiszpanii, Włoszech oraz Portugalii. Co więcej, dyrektorem sportowym PSG jest Portugalczyk - Antero Henrique, z którym Mourinho współpracował w 2004 roku, kiedy wygrał Ligę Mistrzów z Porto.

Szanse na to, że Mourinho będzie pracował w PSG są jednak bardzo, bardzo małe. Portugalczyk nie ma za sobą najlepszego czasu, największe kluby w Europie widzą, że najlepszy niegdyś szkoleniowiec na świecie przechodzi kryzys. Jego ostatnie zespoły, czyli Chesea i Manchester United, krytykowane były nie tylko za wyniki, ale też kiepski styl.

Co więcej, zdaniem francuskiego "L'Equipe" niezagrożona jest posada obecnego trenera PSG - Thomasa Tuchela. Chociaż Niemiec w niezwykłych okolicznościach odpadł z Ligi Mistrzów z Manchesterem United, to zdaniem dziennika klub przedłużył już z nim kontrakt do 2021 roku, oferując podwyżkę.