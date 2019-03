4 Otwórz galerię Fot. Alberto Saiz / AP Photo

Jose Mourinho jest coraz bliżej powrotu na ławkę trenerską. Jak podało środowe wydanie dziennika "L'Equipie", wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk w przyszłym sezonie będzie pracować we francuskiej Ligue 1. Nie zatrudni go jednak wbrew pojawiającym się plotkom Paris Saint-Germain.

REKLAMA