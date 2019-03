Latem 2017 roku PSG pobiło transferowy rekord świata, gdy kupiło z Barcelony Neymara za 222 mln euro. Podczas tego samego okienka transferowego wypożyczyli z Monaco Kyliana Mbappe, z obowiązkową klauzulą wykupu Francuza za około 180 mln. Z powodu tak głośnych transferów Rada Finansowej Kontroli Klubów (CFCB), czyli organ UEFA zajmujący się przepisami finansowego fair play, rozpoczęła postępowanie przeciwko PSG.

W czerwcu 2018 roku postępowanie się jednak zakończyło, bo uznano, że klub z Francji w latach 2015-17 spełnił wszelkie wymogi regulaminowe. Ale przewodniczący CFCB nie dawał za wygraną i wnioskował o ponowne rozpoczęcie postępowania w tej sprawie. PSG zaskarżyło taką decyzję do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

CAS zadecydował jednak, że decyzja o zamknięciu wówczas śledztwa jest "ostateczna i wiążąca" dla europejskiej federacji. PSG być może mogło zostać ukarane za złamanie przepisów dotyczących finansowego fair play (FFP), ale z powodów proceduralnych tak się jednak nie stanie. Jak informuje "Guardian", UEFA otrzymała od CAS dziesięć dni na dostarczenie dokumentów, a ostatecznie przekroczyła termin o kilka tygodni.

FFP - na czym polega?

Wprowadzone w 2011 roku Finansowe Fair Play miało wprowadzić więcej rozsądku w wydatki klubów. Uproszczając, polega to na tym, że w określonym czasie klub nie może wydać więcej pieniędzy niż zarobi w tym okresie. To także regulacje dotyczące zapewnienia informacji o płynności finansowej klubu, oraz braku opóźnień w płatnościach wobec zatrudnionych pracowników klubu, a także w stosunku do urzędu podatkowego.